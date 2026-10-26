NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Kursverlauf
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26.10.2026 18:00:50
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain
Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,94 Prozent auf 26 198,98 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,276 Prozent auf 26 026,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 955,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 986,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 306,83 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 27 068,72 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 24 975,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der NASDAQ Composite 23 204,87 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,75 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit TTM Technologies (+ 9,17 Prozent auf 87,46 USD), AXT (+ 7,30 Prozent auf 55,88 USD), DXP Enterprises (+ 6,36 Prozent auf 166,20 USD), Synopsys (+ 6,23 Prozent auf 456,92 USD) und CIENA (+ 5,85 Prozent auf 339,01 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen JetBlue Airways (-13,33 Prozent auf 2,28 USD), Americas Car-Mart (-10,66 Prozent auf 0,71 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,76 Prozent auf 34,97 USD), CRESUD (-6,72 Prozent auf 10,68 USD) und Nissan Motor (-4,49 Prozent auf 1,72 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 622 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,537 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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18:00
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|0,71
|-10,84%
|AXT Inc.
|47,36
|1,94%
|CIENA Corp.
|306,50
|7,32%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,40
|-2,89%
|CRESUD S.A. (spons. ADRs)
|9,45
|-7,35%
|DXP Enterprises Inc.
|165,83
|6,12%
|Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|31,40
|-7,10%
|JetBlue Airways Corp.
|2,02
|-13,67%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,50
|-0,27%
|NVIDIA Corp.
|192,84
|2,37%
|SIGA Technologies Inc.
|3,15
|0,96%
|SpaceX
|132,30
|0,65%
|Synopsys Inc.
|406,00
|5,73%
|TTM Technologies Inc.
|78,82
|10,61%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 231,15
|1,06%
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