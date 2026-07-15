Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags im Aufwind

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,22 Prozent höher bei 26 163,36 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,591 Prozent auf 26 261,18 Punkte an der Kurstafel, nach 26 107,01 Punkten am Vortag.

Bei 26 127,94 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 316,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,288 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 683,94 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Wert von 24 016,02 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 20 677,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AngioDynamics (+ 11,69 Prozent auf 14,52 USD), American Eagle Outfitters (+ 7,68 Prozent auf 17,39 USD), JetBlue Airways (+ 6,38 Prozent auf 5,67 USD), Nexstar Media Group (+ 6,23 Prozent auf 186,49 USD) und Blackbaud (+ 5,25 Prozent auf 31,47 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-14,00 Prozent auf 23,22 USD), NetApp (-9,03 Prozent auf 158,78 USD), Methode Electronics (-8,04 Prozent auf 16,02 USD), Microvision (-7,97 Prozent auf 0,32 USD) und AXT (-7,40 Prozent auf 53,31 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 127 193 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,306 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 17,54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at