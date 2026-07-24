Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags mit Gewinnen

In New York ist am Freitag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,12 Prozent fester bei 25 167,84 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,121 Prozent auf 25 107,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25 137,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 918,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 187,21 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,15 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 476,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24 836,60 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 21 057,96 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Safety Insurance Group (+ 41,34 Prozent auf 103,09 USD), World Acceptance (+ 15,61 Prozent auf 209,35 USD), SS&C Technologies (+ 10,95 Prozent auf 74,28 USD), JetBlue Airways (+ 7,41 Prozent auf 5,36 USD) und Integra LifeSciences (+ 5,63 Prozent auf 19,61 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Richardson Electronics (-13,66 Prozent auf 18,84 USD), Americas Car-Mart (-9,07 Prozent auf 3,31 USD), Power Integrations (-6,65 Prozent auf 66,16 USD), AXT (-6,10 Prozent auf 49,70 USD) und Ballard Power (-5,54 Prozent auf 2,82 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 965 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,508 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at