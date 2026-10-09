Aufschläge in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Aufwind

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Freitagnachmittag aufwärts.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,56 Prozent höher bei 27 345,51 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,548 Prozent auf 27 342,27 Punkte an der Kurstafel, nach 27 193,34 Punkten am Vortag.

Bei 27 254,03 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27 376,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,439 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 253,34 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 26 206,89 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 23 024,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit SMC (+ 9,29 Prozent auf 481,98 USD), CIENA (+ 6,53 Prozent auf 453,73 USD), Repligen (+ 5,85 Prozent auf 173,42 USD), Akamai (+ 5,03 Prozent auf 105,98 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 4,99 Prozent auf 45,46 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cogent Communications (-11,61 Prozent auf 8,45 USD), Resources Connection (-6,19 Prozent auf 2,81 USD), Cirrus Logic (-4,79 Prozent auf 107,78 USD), AXT (-3,95 Prozent auf 68,83 USD) und ON Semiconductor (-3,88 Prozent auf 76,33 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 904 159 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 5,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 18,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at