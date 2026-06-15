Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 15.06.2026 16:01:55

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite startet in der Gewinnzone

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite startet in der Gewinnzone

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 15:59 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,45 Prozent auf 26 523,77 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 2,16 Prozent stärker bei 26 447,23 Punkten, nach 25 888,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 26 438,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 560,34 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 225,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 22 105,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Wert von 19 406,83 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,15 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 25,36 Prozent auf 2,62 USD), AXT (+ 16,02 Prozent auf 112,75 USD), Nissan Motor (+ 10,71 Prozent auf 2,43 USD), JetBlue Airways (+ 9,58 Prozent auf 5,49 USD) und Microvision (+ 9,36 Prozent auf 0,40 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Comtech Telecommunications (-22,98 Prozent auf 3,72 USD), Astronics (-21,48 Prozent auf 75,38 USD), Donegal Group B (-9,35 Prozent auf 16,67 USD), Century Aluminum (-7,47 Prozent auf 56,62 USD) und Fiserv (-7,40 Prozent auf 49,80 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 010 617 Aktien gehandelt. Mit 4,279 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Grupo Financiero Galicia-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 388,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fiserv Inc.

mehr Nachrichten