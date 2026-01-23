Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

Mit dem NASDAQ Composite ging es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Am Freitag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,28 Prozent im Plus bei 23 501,24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 23 440,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23 436,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 374,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 610,74 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23 561,84 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 22 941,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 053,68 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,14 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 813,30 Punkte. Bei 22 916,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Corcept Therapeutics (+ 6,49 Prozent auf 43,98 USD), Gilead Sciences (+ 3,65 Prozent auf 135,93 USD), Microsoft (+ 3,28 Prozent auf 465,95 USD), Netflix (+ 3,09 Prozent auf 86,12 USD) und Intuit (+ 2,97 Prozent auf 563,97 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Intel (-17,03 Prozent auf 45,07 USD), Geospace Technologies (-9,68 Prozent auf 18,84 USD), FormFactor (-9,63 Prozent auf 73,20 USD), Great Southern Bancorp (-8,02 Prozent auf 61,03 USD) und Rambus (-7,58 Prozent auf 115,31 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 56 493 539 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,795 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

