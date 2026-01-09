Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

Der NASDAQ Composite befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,90 Prozent auf 23 692,27 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,069 Prozent stärker bei 23 496,21 Punkten, nach 23 480,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 426,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 23 700,76 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,03 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 576,49 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 09.10.2025, den Wert von 23 024,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 478,88 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Compugen (+ 11,89 Prozent auf 1,84 USD), Intel (+ 10,17 Prozent auf 45,29 USD), TTM Technologies (+ 10,14 Prozent auf 73,64 USD), Resources Connection (+ 9,11 Prozent auf 4,91 USD) und Geospace Technologies (+ 8,62 Prozent auf 22,05 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen 3D Systems (-10,55 Prozent auf 2,29 USD), AXT (-9,10 Prozent auf 23,48 USD), Merit Medical Systems (-8,16 Prozent auf 85,58 USD), Comtech Telecommunications (-5,84 Prozent auf 5,32 USD) und WD-40 (-5,65 Prozent auf 192,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 801 266 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,945 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

