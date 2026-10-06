American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Index im Blick
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06.10.2026 22:34:28
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen
Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,45 Prozent stärker bei 27 599,79 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,596 Prozent fester bei 27 641,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 477,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 27 722,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 592,56 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26 506,99 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 26 121,16 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Wert von 22 941,67 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 18,78 Prozent nach oben. Bei 27 722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit CIENA (+ 13,85 Prozent auf 443,65 USD), Americas Car-Mart (+ 8,82 Prozent auf 1,07 USD), American Superconductor (+ 6,24 Prozent auf 31,85 USD), BlackBerry (+ 5,51 Prozent auf 9,58 USD) und Cogent Communications (+ 4,84 Prozent auf 9,31 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen OraSure Technologies (-8,27 Prozent auf 3,77 USD), Neogen (-8,07 Prozent auf 11,96 USD), Repligen (-7,73 Prozent auf 174,86 USD), AngioDynamics (-7,21 Prozent auf 14,42 USD) und Myriad Genetics (-6,55 Prozent auf 4,28 USD) unter Druck.
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 801 199 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 5,123 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Myriad Genetics Inc.
Aktien in diesem Artikel
|American Superconductor Corp
|27,83
|-1,87%
|America's Car-Mart Inc.
|1,07
|8,82%
|AngioDynamics Inc.
|12,80
|0,79%
|BlackBerry Ltd
|8,38
|-1,53%
|CIENA Corp.
|382,60
|-3,14%
|Cogent Communications Holdings Inc
|9,31
|4,84%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,05
|1,26%
|Myriad Genetics Inc.
|3,76
|-1,00%
|Neogen Corp.
|12,32
|16,50%
|NVIDIA Corp.
|212,25
|-0,07%
|OraSure Technologies Inc.
|3,32
|0,00%
|Repligen Corp.
|155,50
|-9,30%
|Richardson Electronics Ltd.
|19,05
|1,44%
|SIGA Technologies Inc.
|3,29
|-5,46%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27 599,89
|0,45%
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