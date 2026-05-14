Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,88 Prozent auf 26 635,22 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,088 Prozent stärker bei 26 425,47 Punkten, nach 26 402,34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 707,14 Punkte, das Tagestief hingegen 26 423,21 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 23 639,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 546,67 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Stand von 19 146,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,63 Prozent. Bei 26 707,14 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 10,71 Prozent auf 7,75 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 9,98 Prozent auf 5,29 USD), Amtech Systems (+ 8,43 Prozent auf 22,46 USD), Century Casinos (+ 7,75 Prozent auf 1,39 USD) und Werner Enterprises (+ 7,43 Prozent auf 37,15 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Microvision (-21,12 Prozent auf 0,60 USD), Methode Electronics (-20,55 Prozent auf 11,02 USD), Nortech Systems (-13,25 Prozent auf 12,11 USD), PDF Solutions (-10,70 Prozent auf 46,05 USD) und Biogen (-6,43 Prozent auf 191,37 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 42 842 549 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,578 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at