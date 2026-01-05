Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,68 Prozent fester bei 23 394,51 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,921 Prozent auf 23 449,67 Punkte an der Kurstafel, nach 23 235,63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 332,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23 451,94 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 578,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 22 780,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Stand von 19 621,68 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Innodata (+ 9,74 Prozent auf 58,15 USD), Amkor Technology (+ 8,62 Prozent auf 46,62 USD), Heartland Express (+ 7,54 Prozent auf 9,84 USD), Ultra Clean (+ 7,21 Prozent auf 29,29 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 6,97 Prozent auf 4,91 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AXT (-10,14 Prozent auf 15,06 USD), Donegal Group B (-6,50 Prozent auf 16,26 USD), CIENA (-5,87 Prozent auf 231,61 USD), Corcept Therapeutics (-5,31 Prozent auf 36,17 USD) und Comcast (-5,25 Prozent auf 27,99 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 776 744 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,926 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at