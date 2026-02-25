Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich

Am Mittwoch legt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,12 Prozent auf 23 119,31 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,618 Prozent auf 23 005,01 Punkte an der Kurstafel, nach 22 863,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 135,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 004,69 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23 501,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 025,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19 026,39 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,501 Prozent zurück. Bei 23 988,26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22 256,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Photronics (+ 16,87 Prozent auf 44,40 USD), Sangamo Therapeutics (+ 14,03 Prozent auf 0,54 USD), United Therapeutics (+ 10,24 Prozent auf 521,89 USD), AXT (+ 7,65 Prozent auf 37,77 USD) und CIENA (+ 5,05 Prozent auf 360,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Geron (-10,00 Prozent auf 1,76 USD), Astronics (-8,21 Prozent auf 72,87 USD), Nortech Systems (-7,50 Prozent auf 8,26 USD), Inter Parfums (-3,87 Prozent auf 98,98 USD) und Merit Medical Systems (-3,76 Prozent auf 79,33 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 5 391 141 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,945 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,71 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

