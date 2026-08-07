Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite bleibt auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,75 Prozent höher bei 26 545,15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,707 Prozent stärker bei 26 534,66 Punkten in den Handel, nach 26 348,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 533,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 631,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,29 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 07.07.2026, den Wert von 25 818,69 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Stand von 25 806,20 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 21 242,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 16,93 Prozent auf 87,90 USD), Ultralife Batteries (+ 12,78 Prozent auf 6,00 USD), Microchip Technology (+ 12,74 Prozent auf 83,83 USD), Century Aluminum (+ 12,25 Prozent auf 51,58 USD) und Ceva (+ 9,58 Prozent auf 39,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Geospace Technologies (-12,02 Prozent auf 6,00 USD), inTest (-7,56 Prozent auf 13,09 USD), ESCO Technologies (-7,51 Prozent auf 303,38 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (-6,71 Prozent auf 40,15 USD) und DENTSPLY SIRONA (-5,69 Prozent auf 12,42 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 675 092 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at