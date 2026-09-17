Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 20:02 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 1,14 Prozent auf 7 637,83 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,769 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,24 Prozent auf 7 645,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 551,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 611,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 646,60 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,347 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 745,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der S&P 500 bei 7 420,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 600,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,36 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Generac (+ 19,03 Prozent auf 208,43 USD), Super Micro Computer (+ 10,26 Prozent auf 40,63 USD), Intel (+ 9,91 Prozent auf 111,07 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,78 Prozent auf 61,09 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,74 Prozent auf 547,02 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil T-Mobile US (-4,75 Prozent auf 167,89 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,49 Prozent auf 9,69 USD), Copart (-3,86 Prozent auf 29,63 USD), AppLovin (-3,17 Prozent auf 316,21 USD) und Verisk Analytics A (-2,95 Prozent auf 176,39 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 206 863 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,453 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at