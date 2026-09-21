Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|NYSE-Handel im Blick
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21.09.2026 18:00:58
Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün
Am Montag steigt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 1,13 Prozent auf 7 737,21 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,386 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,613 Prozent höher bei 7 697,37 Punkten in den Montagshandel, nach 7 650,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 743,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 691,19 Zählern.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 7 674,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7 500,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 6 664,36 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Intel (+ 14,51 Prozent auf 124,36 USD), Akamai (+ 10,27 Prozent auf 115,25 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,95 Prozent auf 609,90 USD), Moderna (+ 8,84 Prozent auf 167,66 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8,13 Prozent auf 719,91 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil HP (-4,17 Prozent auf 32,97 USD), United Parcel Service (-3,44 Prozent auf 95,65 USD), FedEx (-3,31 Prozent auf 293,61 USD), Under Armour (-3,13 Prozent auf 4,65 USD) und eBay (-3,01 Prozent auf 108,47 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 17 037 059 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,667 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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