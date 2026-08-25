Deckers Outdoor Aktie

Deckers Outdoor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 25.08.2026 16:01:43

Aufschläge in New York: S&P 500 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Aufschläge in New York: S&P 500 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der S&P 500 behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Am Dienstag geht es im S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,29 Prozent auf 7 675,03 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,334 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,346 Prozent höher bei 7 679,36 Punkten, nach 7 652,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 686,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 673,86 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 411,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7 473,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 439,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,91 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 9,30 Prozent auf 151,81 USD), Marvell Technology (+ 7,16 Prozent auf 245,70 USD), Super Micro Computer (+ 6,99 Prozent auf 37,63 USD), Coherent (+ 4,95 Prozent auf 289,12 USD) und Dell Technologies (+ 4,37 Prozent auf 452,12 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Albemarle (-4,76 Prozent auf 134,77 USD), Target (-4,49 Prozent auf 162,26 USD), Deckers Outdoor (-4,11 Prozent auf 88,30 USD), Nike (-3,51 Prozent auf 39,32 USD) und Prudential Financial (-3,09 Prozent auf 118,88 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 3 757 954 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Deckers Outdoor Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Albemarle Corp. 115,55 0,09% Albemarle Corp.
Coherent Corp. 262,60 4,29% Coherent Corp.
Deckers Outdoor Corp. 76,80 0,08% Deckers Outdoor Corp.
Dell Technologies 407,15 6,35% Dell Technologies
First Republic Bank 0,00 -70,00% First Republic Bank
Marvell Technology 221,25 5,79% Marvell Technology
Moderna Inc 127,04 -1,43% Moderna Inc
Nike Inc. 33,22 0,30% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 193,10 7,23% NVIDIA Corp.
Prudential Financial Inc. 103,05 -0,48% Prudential Financial Inc.
Super Micro Computer Inc 33,28 3,74% Super Micro Computer Inc
Target Corp. 140,00 -0,14% Target Corp.
Under Armour Inc. 4,43 0,45% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,19 -0,55% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 675,70 -0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutscht ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen