Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Index-Bewegung
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25.08.2026 16:01:43
Aufschläge in New York: S&P 500 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus
Am Dienstag geht es im S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,29 Prozent auf 7 675,03 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,334 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,346 Prozent höher bei 7 679,36 Punkten, nach 7 652,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 686,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 673,86 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 411,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7 473,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 439,32 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,91 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
S&P 500-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 9,30 Prozent auf 151,81 USD), Marvell Technology (+ 7,16 Prozent auf 245,70 USD), Super Micro Computer (+ 6,99 Prozent auf 37,63 USD), Coherent (+ 4,95 Prozent auf 289,12 USD) und Dell Technologies (+ 4,37 Prozent auf 452,12 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Albemarle (-4,76 Prozent auf 134,77 USD), Target (-4,49 Prozent auf 162,26 USD), Deckers Outdoor (-4,11 Prozent auf 88,30 USD), Nike (-3,51 Prozent auf 39,32 USD) und Prudential Financial (-3,09 Prozent auf 118,88 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 3 757 954 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Albemarle Corp.
|115,55
|0,09%
|Coherent Corp.
|262,60
|4,29%
|Deckers Outdoor Corp.
|76,80
|0,08%
|Dell Technologies
|407,15
|6,35%
|First Republic Bank
|0,00
|-70,00%
|Marvell Technology
|221,25
|5,79%
|Moderna Inc
|127,04
|-1,43%
|Nike Inc.
|33,22
|0,30%
|NVIDIA Corp.
|193,10
|7,23%
|Prudential Financial Inc.
|103,05
|-0,48%
|Super Micro Computer Inc
|33,28
|3,74%
|Target Corp.
|140,00
|-0,14%
|Under Armour Inc.
|4,43
|0,45%
|Western Union Company
|6,19
|-0,55%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 675,70
|-0,02%