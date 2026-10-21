Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch erhöht sich der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,64 Prozent auf 7 761,98 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,940 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,315 Prozent auf 7 736,88 Punkte an der Kurstafel, nach 7 712,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 768,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 709,34 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0,769 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 7 764,70 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 509,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der S&P 500 6 735,35 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,17 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 9,36 Prozent auf 35,51 USD), Charles River Laboratories International (+ 8,35 Prozent auf 341,80 USD), Bloom Energy (+ 7,94 Prozent auf 240,33 USD), Datadog A (+ 7,63 Prozent auf 276,00 USD) und EchoStar A (+ 7,47 Prozent auf 92,84 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil AT&T (-6,38 Prozent auf 21,93 USD), DexCom (-5,50 Prozent auf 81,03 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,89 Prozent auf 28,20 USD), Netflix (-4,51 Prozent auf 65,60 USD) und Under Armour (-4,20 Prozent auf 4,56 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Netflix-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 562 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 14,68 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at