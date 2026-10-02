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Index-Performance im Blick 02.10.2026 16:01:59

Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der S&P 500 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,86 Prozent stärker bei 7 732,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 63,550 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,904 Prozent auf 7 735,75 Punkte an der Kurstafel, nach 7 666,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7 750,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 720,14 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,138 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 666,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 483,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 715,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 6,56 Prozent auf 68,82 USD), Bloom Energy (+ 6,56 Prozent auf 295,78 USD), Robinhood (+ 5,86 Prozent auf 117,66 USD), Teradyne (+ 5,66 Prozent auf 439,33 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5,20 Prozent auf 1 431,78 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Seagate Technology (-12,74 Prozent auf 825,11 USD), Western Digital (-8,98 Prozent auf 421,00 USD), Nike (-6,09 Prozent auf 33,01 USD), AppLovin (-3,12 Prozent auf 272,54 USD) und Accenture (-2,82 Prozent auf 206,31 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 782 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 15,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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AppLovin Corp 238,85 -4,92% AppLovin Corp
Bloom Energy 257,50 4,67% Bloom Energy
First Republic Bank 0,00 700,00% First Republic Bank
Hewlett Packard Enterprise Co. 61,78 7,97% Hewlett Packard Enterprise Co.
Medtronic PLC 76,48 -0,08% Medtronic PLC
Monolithic Power Systems Inc. 1 279,50 5,61% Monolithic Power Systems Inc.
Nike Inc. 30,13 -3,52% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 207,90 1,19% NVIDIA Corp.
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