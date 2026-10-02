Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Index-Performance im Blick
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02.10.2026 16:01:59
Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone
Am Freitag tendiert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,86 Prozent stärker bei 7 732,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 63,550 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,904 Prozent auf 7 735,75 Punkte an der Kurstafel, nach 7 666,45 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7 750,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 720,14 Punkten erreichte.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,138 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 666,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 483,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 715,35 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 6,56 Prozent auf 68,82 USD), Bloom Energy (+ 6,56 Prozent auf 295,78 USD), Robinhood (+ 5,86 Prozent auf 117,66 USD), Teradyne (+ 5,66 Prozent auf 439,33 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5,20 Prozent auf 1 431,78 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Seagate Technology (-12,74 Prozent auf 825,11 USD), Western Digital (-8,98 Prozent auf 421,00 USD), Nike (-6,09 Prozent auf 33,01 USD), AppLovin (-3,12 Prozent auf 272,54 USD) und Accenture (-2,82 Prozent auf 206,31 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 782 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 15,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Western Digital Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|177,30
|-5,67%
|AppLovin Corp
|238,85
|-4,92%
|Bloom Energy
|257,50
|4,67%
|First Republic Bank
|0,00
|700,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|61,78
|7,97%
|Medtronic PLC
|76,48
|-0,08%
|Monolithic Power Systems Inc.
|1 279,50
|5,61%
|Nike Inc.
|30,13
|-3,52%
|NVIDIA Corp.
|207,90
|1,19%
|Robinhood
|100,08
|1,38%
|Seagate Technology
|754,00
|-10,02%
|Teradyne Inc.
|399,35
|7,71%
|Western Digital Corp.
|369,00
|-10,20%
|Western Union Company
|5,31
|-0,41%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 722,72
|0,73%
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