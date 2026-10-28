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Index im Fokus 28.10.2026 16:01:43

Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den S&P 500 auch aktuell aufwärts.

Um 15:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,07 Prozent stärker bei 7 727,68 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 64,024 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,178 Prozent stärker bei 7 736,38 Punkten, nach 7 722,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 718,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 742,75 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 683,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 428,78 Punkte taxiert. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 6 890,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 12,67 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 844,52 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Vertiv (+ 13,79 Prozent auf 237,32 USD), GE HealthCare Technologies (+ 7,35 Prozent auf 76,34 USD), Fortive (+ 6,41 Prozent auf 65,57 USD), PPG Industries (+ 5,94 Prozent auf 120,18 USD) und Charles River Laboratories International (+ 4,96 Prozent auf 376,64 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen F5 Networks (-17,92 Prozent auf 377,04 USD), CoStar Group (-12,93 Prozent auf 27,87 USD), CH Robinson Worldwide (-10,98 Prozent auf 127,82 USD), Boston Scientific (-6,94 Prozent auf 41,94 USD) und Baker Hughes (-6,07 Prozent auf 55,42 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 143 838 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,724 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Boston Scientific Corp. 37,76 -0,09% Boston Scientific Corp.
C.H. Robinson Worldwide Inc. 113,80 0,22% C.H. Robinson Worldwide Inc.
Charles River Laboratories International Inc. 338,50 1,17% Charles River Laboratories International Inc.
CoStar Group Inc. 24,86 1,80% CoStar Group Inc.
F5 Networks Inc. 325,60 0,09% F5 Networks Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fortive Corp When Issued 58,42 3,99% Fortive Corp When Issued
GE HealthCare Technologies 68,79 0,97% GE HealthCare Technologies
NVIDIA Corp. 191,00 -0,20% NVIDIA Corp.
Parker Hannifin Corp. 831,40 1,94% Parker Hannifin Corp.
PPG Industries Inc. 106,60 0,42% PPG Industries Inc.
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