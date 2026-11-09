Aufschläge in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 3,24 Prozent aufwärts auf 27 863,81 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,01 Prozent stärker bei 27 263,43 Punkten in den Handel, nach 26 989,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 903,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 227,53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Wert von 30 883,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 29 722,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 25 059,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,54 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Monolithic Power Systems (+ 14,69 Prozent auf 1 365,35 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13,32 Prozent auf 508,83 USD), Astera Labs (+ 12,79 Prozent auf 215,11 USD), Lumentum (+ 11,91 Prozent auf 602,73 USD) und Applied Materials (+ 11,65 Prozent auf 371,49 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil NVIDIA (-5,07 Prozent auf 177,19 USD), PDD (-3,30 Prozent auf 80,29 USD), Axon Enterprise (-3,23 Prozent auf 302,89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,89 Prozent auf 125,21 USD) und Kraft Heinz Company (-2,76 Prozent auf 24,62 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 64 511 326 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at