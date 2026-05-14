Aufschläge in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,89 Prozent stärker bei 50 137,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,148 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,037 Prozent tiefer bei 49 674,58 Punkten, nach 49 693,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49 843,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 50 151,68 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der Dow Jones mit 48 535,99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49 500,93 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, stand der Dow Jones bei 42 051,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,63 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 15,32 Prozent auf 117,48 USD), NVIDIA (+ 4,61 Prozent auf 236,23 USD), IBM (+ 2,38 Prozent auf 219,74 USD), Home Depot (+ 1,52 Prozent auf 260,55 EUR) und Salesforce (+ 1,41 Prozent auf 168,18 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-3,70 Prozent auf 231,70 USD), Amazon (-0,89 Prozent auf 267,74 USD), 3M (-0,88 Prozent auf 145,80 USD), Merck (-0,52 Prozent auf 112,86 USD) und UnitedHealth (-0,46 Prozent auf 399,30 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19 767 402 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,578 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at