Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Kursentwicklung im Fokus
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11.06.2026 18:02:00
Aufschläge in New York: So entwickelt sich der Dow Jones mittags
Am Donnerstag erhöht sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,62 Prozent auf 50 226,41 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,037 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,69 Prozent höher bei 50 760,12 Punkten in den Handel, nach 49 918,78 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 50 399,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 972,07 Punkten lag.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,51 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 49 704,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 417,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wurde der Dow Jones auf 42 865,77 Punkte taxiert.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,81 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51 660,40 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 3,35 Prozent auf 349,04 USD), Caterpillar (+ 3,15 Prozent auf 883,09 USD), Boeing (+ 2,70 Prozent auf 214,64 USD), Honeywell (+ 2,22 Prozent auf 210,46 USD) und Verizon (+ 1,58 Prozent auf 47,69 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-3,51 Prozent auf 164,92 USD), Microsoft (-2,64 Prozent auf 386,87 USD), Visa (-1,07 Prozent auf 319,51 USD), 3M (-0,68 Prozent auf 155,78 USD) und UnitedHealth (-0,49 Prozent auf 405,47 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 728 449 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,365 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick
Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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