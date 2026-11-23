Am Montag greifen die Anleger in New York beherzt zu.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 6,80 Prozent fester bei 26 731,82 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 7,43 Prozent auf 26 889,29 Punkte an der Kurstafel, nach 25 028,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 27 018,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 386,42 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der NASDAQ 100 28 957,53 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 29 308,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 24 239,57 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,05 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell NVIDIA (+ 31,01 Prozent auf 164,46 USD), CoreWeave (+ 20,43 Prozent auf 47,58 USD), Nebius (+ 20,35 Prozent auf 97,86 USD), Astera Labs (+ 20,10 Prozent auf 216,60 USD) und Micron Technology (+ 18,37 Prozent auf 703,74 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen CrowdStrike (-11,01 Prozent auf 204,19 USD), Monster Beverage (-2,27 Prozent auf 42,70 USD), Kraft Heinz Company (-0,95 Prozent auf 25,15 USD), Comcast (-0,86 Prozent auf 24,69 USD) und Paychex (-0,86 Prozent auf 111,66 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 126 784 997 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at