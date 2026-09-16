Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,59 Prozent stärker bei 29 110,00 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,595 Prozent höher bei 29 110,04 Punkten, nach 28 937,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 235,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 29 068,24 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,758 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30 046,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 968,13 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 24 274,25 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 15,49 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 8,06 Prozent auf 906,55 USD), Astera Labs (+ 5,45 Prozent auf 266,30 USD), Axon Enterprise (+ 5,12 Prozent auf 464,70 USD), Nebius (+ 4,82 Prozent auf 217,37 USD) und SpaceX (+ 4,73 Prozent auf 150,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Diamondback Energy (-7,74 Prozent auf 195,15 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,99 Prozent auf 125,73 USD), Old Dominion Freight Line (-2,89 Prozent auf 175,73 USD), Intuit (-2,15 Prozent auf 322,18 USD) und Adobe (-2,10 Prozent auf 252,35 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 487 846 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,93 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at