Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,42 Prozent fester bei 27 116,26 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,650 Prozent höher bei 27 177,41 Punkten, nach 27 001,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 236,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 848,92 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 187,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 490,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der NASDAQ 100 24 503,10 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,58 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 10,55 Prozent auf 341,93 USD), CrowdStrike (+ 7,95 Prozent auf 237,03 USD), Take Two (+ 6,22 Prozent auf 216,61 USD), Fortinet (+ 5,87 Prozent auf 131,81 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,31 Prozent auf 530,14 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6,40 Prozent auf 90,32 USD), Moderna (-4,84 Prozent auf 196,79 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4,54 Prozent auf 149,40 USD), CoreWeave (-4,13 Prozent auf 47,83 USD) und QUALCOMM (-4,12 Prozent auf 159,81 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 74 157 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 4,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at