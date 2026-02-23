Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

Index-Performance 23.02.2026 15:59:30

Aufschläge in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag fester

Aufschläge in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag fester

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 8 526,27 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,551 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,225 Prozent auf 8 496,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 515,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 485,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 532,95 Zählern.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 143,05 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der CAC 40 bei 7 982,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der CAC 40 bei 8 154,51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,04 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 532,95 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 177 383 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 275,348 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,57 Prozent, die höchste im Index.

