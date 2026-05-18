Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag auf grünem Terrain

Für den CAC 40 geht es am Nachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,35 Prozent auf 7 980,43 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,329 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 1,15 Prozent schwächer bei 7 861,32 Punkten, nach 7 952,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 985,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 854,28 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8 425,13 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 429,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der CAC 40 auf 7 886,69 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,62 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 158 060 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 225,301 Mrd. Euro heraus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at