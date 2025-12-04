Carrefour Aktie
Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen
Am Donnerstag legt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,54 Prozent auf 8 131,16 Punkte zu. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,343 Prozent fester bei 8 115,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 087,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 8 133,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 098,09 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,653 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wurde der CAC 40 auf 8 067,53 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der CAC 40 7 698,92 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 303,28 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 9,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 222 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 314,045 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Mit 8,12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,34
|-0,87%
|Carrefour S.A.
|13,43
|-0,48%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,65
|-0,87%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|632,50
|0,14%
|Stellantis
|10,23
|4,57%
|Worldline SA
|1,44
|2,27%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 122,03
|0,43%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.