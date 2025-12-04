Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen

Am Donnerstag legt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,54 Prozent auf 8 131,16 Punkte zu. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,343 Prozent fester bei 8 115,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 087,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 8 133,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 098,09 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,653 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wurde der CAC 40 auf 8 067,53 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der CAC 40 7 698,92 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 303,28 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 9,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 222 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 314,045 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Mit 8,12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

