Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Heute wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 1,99 Prozent höher bei 8 072,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,375 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 1,89 Prozent stärker bei 8 064,82 Punkten, nach 7 915,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 995,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 098,45 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 10.02.2026, einen Stand von 8 327,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 022,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 047,60 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,50 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 184 691 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 247,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at