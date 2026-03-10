SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Index-Performance
|
10.03.2026 15:59:11
Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 1,99 Prozent höher bei 8 072,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,375 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 1,89 Prozent stärker bei 8 064,82 Punkten, nach 7 915,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 995,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 098,45 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 10.02.2026, einen Stand von 8 327,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 022,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 047,60 Punkten.
Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,50 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 184 691 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 247,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
