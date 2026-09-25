Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen nachmittags zu

Der CAC 40 zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Am Freitag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,11 Prozent fester bei 8 090,47 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,428 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,651 Prozent fester bei 8 134,06 Punkten, nach 8 081,43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 136,29 Punkte, das Tagestief hingegen 8 073,23 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,165 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 439,20 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Stand von 8 431,61 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 7 795,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 423 784 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,141 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at