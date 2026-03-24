Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Der CAC 40 bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent stärker bei 7 760,13 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,256 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,225 Prozent auf 7 743,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 726,20 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7 742,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 773,63 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 8 519,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 103,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, notierte der CAC 40 bei 8 022,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 5,31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 308 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 231,616 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at