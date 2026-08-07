Aufschläge in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,36 Prozent höher bei 8 730,64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,525 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,145 Prozent fester bei 8 712,29 Punkten, nach 8 699,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 755,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 697,19 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,91 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 07.07.2026, den Wert von 8 436,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der CAC 40 8 202,08 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 709,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,53 Prozent nach oben. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 1 341 460 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 235,962 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at