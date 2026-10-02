Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Kursentwicklung
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02.10.2026 12:27:13
Aufschläge in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain
Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,57 Prozent höher bei 7 879,62 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,381 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,161 Prozent fester bei 7 847,96 Punkten, nach 7 835,31 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 924,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 836,27 Punkten.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,85 Prozent nach unten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 8 280,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der CAC 40 8 474,86 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 056,63 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 3,85 Prozent ein. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 168 397 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 201,583 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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