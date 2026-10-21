Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet den Handel mit Gewinnen

Zum Handelsschluss stand im Euronext-Handel ein Plus von 1,06 Prozent auf 7 921,68 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,360 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,051 Prozent auf 7 834,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7 838,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 830,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 926,38 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,460 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 8 138,94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8 363,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 258,86 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 3,34 Prozent ein. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 407 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 214,681 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at