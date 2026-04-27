Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance im Fokus
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27.04.2026 12:26:34
Aufschläge in Paris: CAC 40 bewegt sich mittags im Plus
Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,38 Prozent stärker bei 8 188,43 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,383 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 8 160,18 Punkte an der Kurstafel, nach 8 157,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 192,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 144,26 Zählern.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, notierte der CAC 40 bei 7 701,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der CAC 40 8 152,82 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 536,26 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,083 Prozent abwärts. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 41 579 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 234,123 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,05 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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