Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Kursentwicklung
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23.09.2026 09:28:54
Aufschläge in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 8 187,97 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,433 Prozent auf 8 190,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 154,91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 199,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 184,00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 8 484,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 340,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 872,02 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,088 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 13 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,894 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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