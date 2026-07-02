Aufschläge in Paris: CAC 40 legt zu

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,90 Prozent höher bei 8 479,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,458 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 343,65 Zählern und damit 0,718 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 403,99 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 342,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 481,58 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,20 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, den Stand von 8 209,09 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 02.04.2026, einen Stand von 7 962,39 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 7 738,42 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,47 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 455 175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 238,938 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Mit 9,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at