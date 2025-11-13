Airbus Aktie

Index-Performance 13.11.2025 15:58:39

Aufschläge in Paris: CAC 40 liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Der CAC 40 verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent stärker bei 8 277,92 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,471 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,359 Prozent auf 8 270,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 241,24 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 314,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 265,19 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,91 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 934,26 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 13.08.2025, einen Wert von 7 804,97 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 13.11.2024, einen Stand von 7 216,83 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 11,96 Prozent zu Buche. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 111 410 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312,416 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,46 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

