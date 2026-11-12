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12.11.2026 17:58:45
Aufschläge in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich fester
Am Donnerstag ging es im CAC 40 via Euronext letztendlich um 0,34 Prozent auf 8 361,36 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,485 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,398 Prozent fester bei 8 366,07 Punkten, nach 8 332,87 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 401,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 339,06 Punkten.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 3,14 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 7 832,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der CAC 40 8 674,94 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 241,24 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,03 Prozent nach oben. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 603 057 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 236,091 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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