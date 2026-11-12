CAC 40

8 368,91
7,55
0,09 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
CAC 40-Kursentwicklung 12.11.2026 17:58:45

Aufschläge in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich fester

Aufschläge in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich fester

Der CAC 40 notierte am Donnerstagabend im Plus.

Am Donnerstag ging es im CAC 40 via Euronext letztendlich um 0,34 Prozent auf 8 361,36 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,485 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,398 Prozent fester bei 8 366,07 Punkten, nach 8 332,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 401,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 339,06 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 3,14 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 7 832,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der CAC 40 8 674,94 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 241,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,03 Prozent nach oben. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 603 057 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 236,091 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 206,40 -0,27% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,27 2,59% Carrefour S.A.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 450,50 1,20% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 72,68 2,83% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,42 0,96% Renault S.A.
Stellantis 3,49 -0,30% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 368,91 0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen