Aufschläge in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwoch fort und verbucht erneut Gewinne.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,66 Prozent höher bei 8 233,19 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,455 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,495 Prozent fester bei 8 219,96 Punkten in den Handel, nach 8 179,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 208,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 233,52 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 1,83 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 195,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 067,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, notierte der CAC 40 bei 7 906,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,463 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern markiert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 9 267 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,207 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at