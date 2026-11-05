Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt am Mittag

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,83 Prozent stärker bei 8 245,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,408 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,868 Prozent höher bei 8 248,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 177,89 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 285,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 215,71 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 3,60 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 7 834,10 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 8 669,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 074,23 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,613 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 88 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 230,160 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at