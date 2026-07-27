Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
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27.07.2026 17:58:32
Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt zum Ende des Montagshandels
Am Montag kletterte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,40 Prozent auf 8 406,06 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,448 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,842 Prozent fester bei 8 442,75 Punkten, nach 8 372,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 402,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 463,71 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 8 384,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 141,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 834,58 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,57 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 490 588 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 227,882 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,11 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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