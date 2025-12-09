Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Index im Blick
|
09.12.2025 09:29:07
Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt zum Start
Um 09:11 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,17 Prozent auf 8 122,37 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,465 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,111 Prozent stärker bei 8 117,43 Punkten, nach 8 108,43 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 128,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 111,71 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 950,18 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 7 749,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 480,14 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 7 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 310,047 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Paris: CAC 40 schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 fällt mittags (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carrefour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.12.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.12.25
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Carrefour S.A.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,32
|-2,15%
|Carrefour S.A.
|13,47
|-0,04%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,65
|-0,37%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|615,70
|-1,44%
|Stellantis
|10,16
|-1,61%
|Worldline SA
|1,32
|0,88%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 052,51
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.