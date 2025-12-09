Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 09.12.2025 09:29:07

Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt zum Start

Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt zum Start

Das macht das Börsenbarometer in Paris am zweiten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,17 Prozent auf 8 122,37 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,465 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,111 Prozent stärker bei 8 117,43 Punkten, nach 8 108,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 128,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 111,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 950,18 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 7 749,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 480,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 7 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 310,047 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Carrefour S.A.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,32 -2,15% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,47 -0,04% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,65 -0,37% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 615,70 -1,44% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 10,16 -1,61% Stellantis
Worldline SA 1,32 0,88% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 052,51 -0,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:47 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen