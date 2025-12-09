Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt zum Start

Das macht das Börsenbarometer in Paris am zweiten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,17 Prozent auf 8 122,37 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,465 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,111 Prozent stärker bei 8 117,43 Punkten, nach 8 108,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 128,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 111,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 950,18 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 7 749,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 480,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 7 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 310,047 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

