Aufschläge in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Gewinne

Letztendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 8 366,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,448 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,910 Prozent schwächer bei 8 288,50 Punkten, nach 8 364,65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 375,79 Punkte, das Tagestief hingegen 8 274,89 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 8 350,87 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 327,86 Punkten auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 7 808,17 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,09 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 269 785 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 241,801 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at