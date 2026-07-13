Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Fokus
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13.07.2026 17:59:23
Aufschläge in Paris: CAC 40 zeigt sich schlussendlich fester
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,31 Prozent fester bei 8 364,65 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,448 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,388 Prozent auf 8 306,64 Punkte an der Kurstafel, nach 8 338,97 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 375,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 306,64 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 350,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 235,98 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 829,29 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,07 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 348 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 241,801 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 8,67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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