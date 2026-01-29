Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Letztendlich schloss der CAC 40 am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 8 071,36 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,467 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,760 Prozent höher bei 8 127,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 066,68 Punkten am Vortag.

Bei 8 068,93 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 145,44 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,728 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 112,02 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 200,88 Punkte taxiert. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 29.01.2025, einen Stand von 7 872,48 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,51 Prozent zurück. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 230 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 292,523 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,00 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

