Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40 im Blick 06.01.2026 17:59:11

Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsende im Aufwind

Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsende im Aufwind

Für den CAC 40 ging es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent stärker bei 8 237,43 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,062 Prozent fester bei 8 216,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 211,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 158,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 255,77 Zählern.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 114,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7 971,78 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 445,69 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 211 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 316,810 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,27 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten