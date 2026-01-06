Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40 im Blick
|
06.01.2026 17:59:11
Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsende im Aufwind
Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent stärker bei 8 237,43 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,062 Prozent fester bei 8 216,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 211,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 158,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 255,77 Zählern.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 114,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7 971,78 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 445,69 Punkten.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 211 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 316,810 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,27 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
12:27
|Mittwochshandel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
06.01.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)