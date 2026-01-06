Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsende im Aufwind

Für den CAC 40 ging es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent stärker bei 8 237,43 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,062 Prozent fester bei 8 216,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 211,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 158,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 255,77 Zählern.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 114,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7 971,78 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 445,69 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 211 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 316,810 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,27 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

