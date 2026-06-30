Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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30.06.2026 09:29:22
Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain
Um 09:12 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,28 Prozent auf 8 390,82 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,461 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 8 377,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 367,33 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 375,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 404,15 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 183,34 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, stand der CAC 40 noch bei 7 772,45 Punkten. Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 7 665,91 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,39 Prozent nach oben. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 13 255 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 244,688 Mrd. Euro den größten Anteil.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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