Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40 im Fokus
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07.04.2026 09:28:55
Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart freundlich
Um 09:12 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,47 Prozent auf 8 000,10 Punkte an. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,337 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,446 Prozent auf 7 997,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 962,39 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 006,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 989,90 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 993,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 233,92 Punkte. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 6 927,12 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,38 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 50 191 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 233,825 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 9,13 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Worldline SA
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|165,86
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|477,05
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|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|49,99
|2,08%
|Stellantis
|6,54
|0,00%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 046,07
|1,05%
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