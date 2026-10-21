Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Euronext-Handel im Blick
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21.10.2026 09:28:47
Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Grün
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 7 847,94 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,360 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,051 Prozent auf 7 834,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7 838,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 851,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 830,90 Zählern.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,475 Prozent nach. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 8 138,94 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Wert von 8 363,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 258,86 Punkten gehandelt.
Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,24 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 5 242 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214,681 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Die Renault-Aktie hat mit 4,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,46
|-1,68%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|430,45
|6,36%
|Pernod Ricard S.A.
|67,82
|4,21%
|Renault S.A.
|26,59
|-1,12%
|Stellantis
|3,79
|0,66%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 811,26
|-1,39%
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