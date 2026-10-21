Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Euronext-Handel im Blick 21.10.2026 09:28:47

Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Grün

Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Paris.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 7 847,94 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,360 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,051 Prozent auf 7 834,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7 838,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 851,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 830,90 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,475 Prozent nach. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 8 138,94 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Wert von 8 363,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 258,86 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,24 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 5 242 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214,681 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,46 -1,68% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 430,45 6,36% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 67,82 4,21% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 26,59 -1,12% Renault S.A.
Stellantis 3,79 0,66% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 811,26 -1,39%

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