Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen

Der CAC 40 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,46 Prozent höher bei 8 083,18 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,427 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,471 Prozent auf 8 083,67 Punkte an der Kurstafel, nach 8 045,80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 058,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8 083,67 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 3,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 273,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 114,74 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 8 197,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,37 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 996,59 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 25 128 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,869 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,16 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at