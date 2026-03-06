Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Blick
|
06.03.2026 09:29:31
Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen
Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,46 Prozent höher bei 8 083,18 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,427 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,471 Prozent auf 8 083,67 Punkte an der Kurstafel, nach 8 045,80 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 058,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8 083,67 Einheiten.
CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 3,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 273,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 114,74 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 8 197,67 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,37 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 996,59 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 25 128 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,869 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,16 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
06.03.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Paris: CAC 40 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.03.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.03.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.03.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.03.26
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|174,70
|-0,60%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|503,30
|-0,14%
|Renault S.A.
|28,49
|-1,66%
|Stellantis
|6,18
|-1,65%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 993,49
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.